تفاصيل لقاءات عراقجي في اليوم الثاني من مهمته الدبلوماسية في نيويورك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقد بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية دول مختلفة، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول قضايا متعددة.

لقاء وزيري خارجية إيران والسويد

التقى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الثلاثاء السيدة ماريا مالمو ستينغارد، وزيرة خارجية السويد.

واستعرض اللقاء وضع العلاقات الثنائية بين إيران والسويد.

كما ناقشا سلسلة من القضايا الدولية، لا سيما التطورات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، وضرورة التزام جميع الدول بسيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة، والمخاوف المشتركة للمجتمع الدولي إزاء تصاعد التوجهات الأحادية والعسكرية.

وأكد وزير الخارجية على المسؤولية المشتركة لجميع الحكومات لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للسلم والأمن الدوليين.

لقاء وزيري خارجية إيران وفنلندا في نيويورك

التقى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الثلاثاء، وزيرة الخارجية الفنلندية السيدة إيلينا فالتونين.

وخلال هذا اللقاء، ناقش وزيرا خارجية إيران وفنلندا قضايا العلاقات الثنائية بين إيران وفنلندا، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الدولية، لا سيما القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين.

وأشار وزير الخارجية إلى مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، وأكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول لوقف هذه الإبادة الجماعية ومواجهة تهديدات الكيان المستمرة للسلم والاستقرار الدوليين.

كما حذّر وزير الخارجية من عواقب أي استخدام غير مشروع لمجلس الأمن من قبل الدول الأوروبية الثلاث للضغط على إيران.

اجتماع مشترك لوزير الخارجية مع وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة، صباح الثلاثاء، مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

في هذا الاجتماع المشترك، الذي حضرته أيضًا السيدة كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تم استعراض مسار المحادثات التي جرت خلال الشهر الماضي لإيجاد حلول دبلوماسية للملف النووي الإيراني ومنع تصعيد التوتر.

وشرح وزير الخارجية مواقف إيران المبدئية وخطواتها العملية خلال الأشهر القليلة الماضية لإزالة أي شكوك أو أعذار بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصف الهجمات غير القانونية والإجرامية على إيران وإلحاق الضرر بالمنشآت النووية بأنها نقطة سوداء وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي. وأشار إلى الخطوة الإيرانية الأخيرة المسؤولة بإبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوفاء بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات في ظل الوضع الجديد، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة ومسؤولة من قبل الأطراف الأوروبية في هذا الصدد.

وفي هذا الاجتماع، وبالنظر إلى الإجراء غير المبرر وغير القانوني المتمثل في بدء عملية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التي رُفعت، طُرحت بعض الأفكار والمقترحات لمواصلة الجهود الدبلوماسية، وتقرر مواصلة المشاورات مع جميع الأطراف المعنية.

لقاء وزيري خارجية إيران وقبرص

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية قبرص، قسطنطينوس كومبوس، وأجرى محادثات معه على هامش الدورة.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين إيران وقبرص، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألفاريز بوينو، الثلاثاء، في إطار مواصلة المشاورات مع مختلف الدول.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الإنساني المتردي للغاية في فلسطين المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لكسر الحصار اللاإنساني المفروض على غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وإحقاق الحقوق الإنسانية والقانونية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشاد وزير الخارجية بقيادة إسبانيا في الحملة لمواجهة الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في غزة، وشدد على المسؤولية المشتركة لجميع الحكومات، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، لمحاسبة المجرمين ومن يهددون السلم والأمن الدوليين.

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي وزير خارجية المجر

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، الموجود في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ظهر الثلاثاء، وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في المجالات التي تهم البلدين.

كما ناقشا التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون العلمي والتعليمي في مجال التعليم العالي، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب والزراعة.

لقاء وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية في نيويورك

التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، الذي يزور أمريكا لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء (للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين)، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وفي هذا اللقاء، الذي عُقد استمرارا للمشاورات بشأن الملف النووي الإيراني، جرى بحث استمرار الجهود الدبلوماسية ومنع تصعيد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي وزير خارجية أيرلندا

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، المتواجد في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عصر الثلاثاء، وزير خارجية أيرلندا، سيمون هاريس.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وأيرلندا.

وأعرب وزير الخارجية الأيرلندي، عن ارتياحه لإعادة فتح سفارة بلاده في طهران، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ناقش اللقاء التطورات الإقليمية والدولية.

وشرح وزير الخارجية مواقف إيران من القضية النووية، وأشار إلى تملص أمريكا والأطراف الأوروبية من التزاماتها وتقصيرها في الوفاء بتعهداتها على مدى السنوات العشر الماضية، ووصف الهجوم الأمريكي غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في خضم المفاوضات بأنه هجوم غير مسبوق على الدبلوماسية.

وأشار إلى مبادرات إيران وخطواتها المسؤولة لحل القضية ومنع تصعيد التوتر، بما في ذلك التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الوكالة للوفاء بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات في ظل الوضع الجديد، واعتبر أن نهج الدول الأوروبية الثلاث المتمثل في تغيير مواقفها مرارا وتقديم بعض الأطراف الغربية مطالب مفرطة وخارجة عن الأطر القانونية يتناقض مع ادعاء الالتزام بالدبلوماسية، وأكد أن استغلال آليات مجلس الأمن لممارسة الضغوط على إيران يُعدّ عرقلة لمسار الدبلوماسية، ولن يكون له أي تأثير على عزم إيران في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأكد عراقجي أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب الواقعية واستقلالية العمل والصمود من جانب الأطراف الأوروبية، ومسؤولية جميع الأطراف المعنية بهذه القضية.

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي وزير خارجية اليابان

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك، مساء الثلاثاء، وزير خارجية اليابان، تاكاشي إيوايا، مواصلاً اتصالاته مع نظرائه من الدول الأخرى.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الوزيران وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران واليابان والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزيران إلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران واليابان، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات في جميع المجالات التي تهم الجانبين.

كما أكدا على ضرورة لجوء جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية إلى الدبلوماسية لتفادي أي أزمة غير ضرورية.

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي وزيرة خارجية أستراليا

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، المتواجد في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عصر الثلاثاء وزيرة خارجية أستراليا، بينيلوب ينغ ين وونغ.

وفي هذا اللقاء، الذي عُقد بناءً على طلب أستراليا، أشار وزير الخارجية إلى العلاقات الدبلوماسية العريقة بين إيران وأستراليا القائمة على المصالح المشتركة، معربا عن أسفه لقرار أستراليا الأخير بخفض مستوى العلاقات والمعاملة غير اللائقة للسفير الإيراني، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل أي ادعاءات واتهامات غير مبررة ضدها أو ضد أي من أجهزتها، وتتوقع من الحكومات التصرف بمسؤولية في قراراتها ومطالباتها تجاه الدول الأخرى.

كما أشار وزير الخارجية إلى تاريخ التخريب والأكاذيب التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد إيران بهدف صرف انتباه الرأي العام عن الإبادة الجماعية في غزة، وصرح بأن المسؤولين الأستراليين اكتفوا حتى الآن بتكرار اتهام إيران دون أدنى دليل أو مبرر لهذا الادعاء. وهذا النهج يتعارض مع مبدأ حسن النية والمسؤولية في العلاقات الدولية.

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي رئيس وزراء النرويج

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، محادثات مع رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستورتي.

بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين إيران والنرويج، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء الأزمة الإنسانية في فلسطين المحتلة نتيجة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالتهديد الذي يشكله الكيان الصهيوني على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والملف النووي الإيراني، وأهمية استخدام جميع الأطراف للقدرات الدبلوماسية.

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي وزير خارجية هولندا

أجرى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتواجد في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، محادثات مع وزير خارجية هولندا، ديفيد فان ويل.

وخلال اللقاء، هنأ وزير الخارجية ديفيد فان ويل، الذي عُيّن مؤخرًا وزيرًا لخارجية هولندا، وأكد استعداد إيران لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، وأهمية الدور البناء للأطراف الأوروبية المشاركة في عمليات التفاوض المتعلقة بهذه القضية.