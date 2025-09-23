عراقجي: عودة الحظر يعني إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لدى وصوله إلى نيويورك لحضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفعيل آلية الزناد يعني إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى استعداد إيران للحوار الدبلوماسي، بينما سيلتقي اليوم مع نظرائه الأوروبيين لمناقشة هذه المسألة.

تبقي ايران ابواب الحوار والدبلوماسية مشرعة لايجاد الحلول للقضايا العالقة مقابل اسلوب المرواغة وابتداع الذرائع الذي يتبعها الطرف الآخر.

وأضاف عراقجي: "إن الظروف الحالية هي نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. إيران مستعدة للتوصل إلى حلول دبلوماسية شرط أن تلبي مصالحها وتأخذ بالاعتبار مخاوفها الأمنية. هناك مقترح لعقد اجتماع مع الأطراف الأوروبية لمناقشة التطورات المتعلقة بآلية الزناد".

وفي المحادثات التي اجراها مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي في نيويورك أشار عراقجي إلى حسن نية بلاده ونهجها المسؤول في ما يخص الملف النووي، معتبراً أن أي تقدم في هذا المجال مرهون بتحمّل الأطراف الأخرى لمسؤولياتها، ووقف محاولات الاستغلال والضغط عبر مجلس الأمن ضد إيران.

من جهته، أشاد غروسي بموقف إيران الإيجابي في التعاون مع الوكالة، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود للحيلولة دون تصاعد التوتر.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني اليوم مع نظرائه في الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لبحث مسألةِ تفعيلِ آليةِ الزناد حسب ما ذكر مسوؤل ايراني رفيع.

بدورها اعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن استعدادها لبحث السبل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت كايا كالاس "أنا مستعدة للانخراط في أي نوع من المحادثات وكذلك لإيجاد حل دبلوماسي بالرغم من ضيق الوقت المتاح لمنع عودة الحظر الأممي على ايران".

في سياق متصل، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف استعداد إيران الكامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض الحظر الدولي على البلاد. وقال عارف إن الحكومة الإيرانية لديها خطط للظروف الاستثنائية، وإنه في حال تفعيل آلية الزناد، فقد تم إعداد التوقعات الاقتصادية مسبقًا.

