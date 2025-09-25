بزشكيان: المسؤول عن الوضع الراهن هو الذي انسحب من الاتفاق النووي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بشكل قاطع، ولا تزال تعلن، أنها لن تسعى أبداً إلى إنتاج السلاح النووي، مشدداً على استعداد طهران للتعاون من أجل إيضاح الحقائق في هذا المجال وإثبات بطلان الادعاءات والمزاعم المثارة ضده.

وقال بزشكيان مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي "أنطونيو كوستا"، ضمن جدول أعمال زيارته للمدينة: إن موقفي منذ أيام الحملات الانتخابية كان يقوم على تحقيق الوفاق الوطني في الداخل وتعزيز العلاقات مع العالم. نحن نسعى إلى الارتقاء بمستوى علاقاتنا مع جميع دول العالم، ومنها الدول الأوروبية، على أساس المصالح والاحترام المتبادل، غير أن الكيان الصهيوني منذ اليوم الأول لبدء عمل حكومتي حاول وضع العراقيل في هذا المسار، وما زال يواصل ذلك.

وأضاف رئيس الجمهورية أن إيران لم ولن تسعَ إلى أي حرب أو مواجهة عسكرية، بل ترغب في إقامة علاقات بنّاءة وودية، وهي مستعدة للحوار والتفاهم من أجل معالجة المشكلات وتذليل العقبات وتهدئة الهواجس، بهدف الحيلولة دون اتساع رقعة الخلافات.

وشدد بزشكيان مرة أخرى على أن إيران أعلنت بوضوح أنها لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي، وقال: نحن جاهزون للتعاون من أجل الشفافية في هذا الملف وكشف زيف الأجواء المصطنعة حوله. المسؤولية عن الوضع الحالي يتحملها الذين انتهكوا التزاماتهم وانسحبوا من الاتفاق النووي.

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: بينما تُثير القوى الكبرى ضجة كبرى إزاء مشكلة صغيرة في بلد مثل إيران، فإنها تلتزم الصمت تجاه تجاوز الكيان الصهيوني لكل الخطوط الحمراء. فأي جريمة أو عملية اغتيال ارتكبتها الجمهورية الإسلامية؟ هل اغتلنا علماء من دول أخرى؟ أم أننا في الحقيقة من أكبر ضحايا الإرهاب؟

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن رغبته في تعزيز العلاقات مع إيران، مؤكداً أن الطريق لمعالجة المشكلات يمر عبر الحوار والتفاهم.

وأشار كوستا أيضاً إلى إدانة الاتحاد الأوروبي لممارسات إسرائيل، معتبراً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الأكثر فاعلية لقضية فلسطين، لافتاً إلى أن اعتراف غالبية الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

