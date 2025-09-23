وزير الخارجية الإيراني يلتقي بعدد من وزراء الخارجية في نيويورك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، مساء الاثنين، وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي.

واستمرارا للمشاورات الثنائية، التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الاثنين، وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي.

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك النزاع الأوكراني والتطورات في منطقة غرب آسيا.

وأشار وزير الخارجية إلى النهج الخاطئ للدول الأوروبية الثلاث تجاه القضية النووية الإيرانية، وأكد على ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها وتجنب تعقيد الوضع.

واعتبر عراقجي الهجوم العدواني من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران، والضرر الذي لحق بالمنشآت النووية السلمية الإيرانية، اعتداءً غير مسبوق على سيادة القانون، ومؤشرًا خطيرًا على سيادة قانون الغاب في العلاقات الدولية. وأشار إلى آثار وعواقب أي لامبالاة إزاء انتشار مثل هذه الانتهاكات للقانون، ودعا جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

عراقجي يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

كما التقى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في فلسطين المحتلة، وضرورة التحرك العالمي لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، ومقاضاة مسؤولي الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية المختصة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني. وذكّر وزير الخارجية بأهمية مسؤولية الأطراف الأوروبية وتقديرها للنهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه الملف النووي، وأشار إلى ضرورة التزام الأطراف الغربية برفع العقوبات الجائرة المفروضة على إيران، وحذّر من عواقب أي سوء تقدير بشأن الملف النووي الإيراني.

ايران والسودان يؤكدان أهمية تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة

على الصعيد نفسه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، وزير خارجية السودان محيي الدين أحمد سالم للبحث حول التعاون والعلاقات الثنائية.

وتبادل عراقجي وسالم خلال هذا اللقاء الذي جرى الاثنين ، وجهات النظر حول أهمية توسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتعدين.

كما أكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وخاصةً مواجهة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واشعال الكيان الصهيوني للحروب ضد الدول الإسلامية.

وأكد وزير الخارجية السوداني خلال تقديمه تقريرا حول آخر المستجدات في الأوضاع الداخلية بالسودان، عزم بلاده على مواجهة الانفلات الأمني ​​والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للبلاد حتى تحقيق السلام والاستقرار الكاملين.