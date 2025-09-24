رئيس بلدية لندن يردّ على ترامب: عنصري ومعاد للمسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــوصف رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه «عنصري ومعاد للمسلمين»، بعدما اتهمه الأخير بالسعي إلى تطبيق الشريعة في عاصمة المملكة المتحدة.

وقال خان، لشبكة «سكاي نيوز» اليوم: «أعتقد أن ترامب أظهر أنه عنصري ومتحيز جنسياً وكاره للنساء ومعاد للمسلمين».

ولفت إلى أن لندن تحتل المركز الأول في العديد من المؤشرات مثل الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أنه «فخور للغاية لأننا أعظم مدينة في العالم».

في السياق نفسه، قال خان في حديث مع «آي تي في لندن»: «أعتقد أنني اكتسبت حقوق المتعدّين على الملكية لقاء كمية الوقت الذي قضيته في ذهن دونالد ترامب (..) وآمل ألا يرسل لي فاتورة لكل الوقت الذي أمضيته هناك».

وكان ترامب قد قال، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس: «أَنظر إلى لندن حيث لديكم رئيس بلدية سيء للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيراً»، مضيفاً: «يريدون الآن تطبيق الشريعة».

ويشغل خان، وهو مسلم، منصب رئيس بلدية لندن منذ العام 2016، وقد انتقد في ذلك العام ترامب الذي كان مرشّحاً للرئاسة على خلفية مقترحه منع دخول مواطني بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.