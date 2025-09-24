"حماس" ترد على اتهامات ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت حرکة حماس في بيان صحفي نشرته عبر قناتها على "تلغرام" إن "حركة حماس لم تكن يوما عقبة في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدمت في سبيل ذلك كل المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أن مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".

وأضاف البيان: "لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق يناير الماضي، وقابل مقترح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة".

وطالبت "حماس" الإدارة الأمريكية بـ "الانحياز لقيم العدالة" والتدخل لإلزام إسرائيل بوقف "جرائم الإبادة والتطهير العرقي"، ودعت إلى رفع ما أسمته "الغطاء السياسي والعسكري" عن الحرب الوحشية.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، زاعما بأن حركة "حماس" رفضت بشكل متكرر كل العروض.

وأضاف أن بعض الدول تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية "بشكل أحادي"، معتبرا أن ذلك سيكون "بمثابة مكافأة لحماس على ما ارتكبوه من فظائع، وهم يرفضون الإفراج عن الرهائن أو وقف إطلاق النار".

وتابع: "بدلا من مكافأة حماس والاستسلام لمطالبها، فإن من يسعى لتحقيق السلام عليه أن يوجه رسالة واحدة: أطلقوا سراح الرهائن الآن".