الكرملين رداً على ترامب: روسيا ليست «نمراً من ورق»

رفض الكرملين وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا بأنها «نمر من ورق»، مشيراً إلى إمكانية ترتيب مكالمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في أي وقت.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لإذاعة «إر بي سي» الروسية، اليوم، إن ترامب استخدم «عبارة نمر من ورق للإشارة إلى اقتصادنا... روسيا بالتأكيد ليست نمراً، ففي النهاية، روسيا مرتبطة أكثر بالدب... الدببة الورقية غير موجودة»، موضحاً أن «روسيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي»، رغم أن «روسيا تواجه مشكلات في قطاعات اقتصادية مختلفة».

وأكد بيسكوف أن ترامب يظهر إرادة سياسية للسعي إلى تسوية في أوكرانيا، قائلاً: «يحافظ ترامب على إرادته السياسية لبذل الجهود لإيجاد تسوية في أوكرانيا»، مشيراً إلى أنه «لا توجد حالياً خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن من الممكن الترتيب لها في أي وقت».

وقال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، مضيفاً أنه «لضمان هذه المصالح (لروسيا)، علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. وقد حاول بوتين مراراً وتكراراً معالجة هذه الأسباب الجذرية، وحل مشكلة الأسباب الجذرية هذه».

وأضاف أنه «في علاقاتنا (الروسية الأميركية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء (...). لكنه يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة»، مؤكداً مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لـ«ضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف (...) التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا».