إعلام عبري: 80 بالمئة من العالم اعترف بدولة فلسطين ونتنياهو لن يرد فورا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ رغم تزايد الاعترافات، زعمت الصحيفة أن الخطوة "رمزية بالدرجة الأولى، فمن غير المتوقع أن تفتح فرنسا ولا بريطانيا ولا كندا سفارات في الأراضي الفلسطينية في وقت قريب".

وبشأن الرد الإسرائيلي على الاعترافات، أفادت الصحيفة بأن "ماهيته لم تتضح بعد، ولكن من المرجح أن يكون هناك رد فعل".

وتابعت قائلة: "رغم مطالب الوزراء بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا إلى ضم أراض في الضفة الغربية، استبعد رئيس الوزراء نتنياهو خيار الرد الفوري".

وادعت أن "دولة فلسطين لن تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، ولكي تصبح كذلك يتعين حشد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن للتصويت، وتجنب استخدام سلطة النقض (الفيتو) على القرار من قِبل أحد الأعضاء الدائمين في المجلس".

ورجحت "أن تستخدم الولايات المتحدة "الفيتو" إذا اختار الفلسطينيون خطوة التصويت على العضوية".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يعارض بشدة الاعترافات بدولة فلسطين'.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى نيويورك الأربعاء، ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبل، وفق "القناة 13" العبرية.

وتتجه أنظار نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث سيكون لقاؤه المقرر الاثنين المقبل مع ترامب هو الرابع منذ تولي الأخير رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

والأحد، قال نتنياهو في كلمة مصورة: "سيأتي الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة إرهابية علينا في قلب بلدنا (الاعترافات بدولة فلسطين) بعد عودتي من الولايات المتحدة، سننتظر".

والأحد، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين تلتها لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، الاثنين، ليرتفع عدد المعترفين إلى 158 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988 إقامة دولة فلسطين.

وتتزامن الاعترافات بدولة فلسطين مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وقد خلفت 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.