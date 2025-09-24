36 شهيدًا منهم 28 في مدينة غزة بمجازر للكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر طبية في مدينة غزة، باستشهاد 23 مواطنا بينهم 9 أطفال و6 نساء وإصابة آخرين بجروح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في قصف مخازن لبلدية غزة تؤوي نازحين قرب سوق فراس بالمدينة.

وفي حي الصبرة جنوبي غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف منزل لعائلة الهمص، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزل لعائلة خطاب في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل لعائلة نصار شمال مخيم النصيرات.

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، استشهدت مواطنتان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة المغربي، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال مواطنين بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

