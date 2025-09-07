إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 1500 عام على المولد النبوي الشريف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عن إصدار طابع بريدي تذكاري بالتعاون مع وزارة الاتصالات/ الشركة العامّة للبريد والتوفير، وذلك ضمن فعاليات مهرجان رحمة للعالمين الدولي.

وتنظّم المهرجان العتبة المقدسة بمناسبة مرور 1500 عام على مولد الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، وسيُقام في الخامس عشر من شهر ربيع الأوَّل الموافق الثامن من شهر أيلول الجاري ويستمر ثلاثة أيَّام.

وقال المعاون الفني لرئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، السيد رضوان السلامي: إنَّ الطابع صُمّم على وفق الهوية البصرية الخاصة بالمهرجان التي أعدّها مركز الجود للتصميم، كما تولّى مركز الفهرسة ونُظم المعلومات متابعة المخاطبات الرسمية مع وزارة الاتصالات لاستكمال إجراءات اعتماد الطابع وإصداره وطباعته وتوزيعه في عدد من الدول ليكون طابعًا دوليًا.

وأضاف أنَّ الهدف من الإصدار هو توثيق هذا الحدث التاريخي الكبير وإبقاؤه حاضرًا في الذاكرة الثقافية والإعلامية عَبرَ وسيلة تحمل بعدًا حضاريًّا وتراثيًّا.

وأشار السلامي إلى أنّ الطابع يُمثّل إضافةً نوعيَّة لسلسلة المبادرات الثقافية التي تتبناها العتبة العباسية المقدسة، في إطار سعيها إلى إحياء المناسبات الدينية والتاريخية وتعزيز الوعي برسالة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله).

