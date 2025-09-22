اللواء موسوي: سنرد على تهديدات الأعداء بردٍّ يفوق التصور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار اللواء موسوي في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، حيث إلى أن الأعداء في حرب الدفاع المقدس فشلوا خلال 12 يوماً أمام القوة الدفاعية المحلية، والإمكانات الإقليمية، والرد القوي والمتناسب للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف موسوي في رسالته: "إيران لا تقف موقف المتفرج، بل تحوّل أي تهديد إلى فرصة لإبراز قوتها الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي".

كما شدّد على ضرورة تطوير التقنيات الدفاعية الحديثة، وتعزيز قدرات الردع، والاستعداد لمواجهة الحرب المركبة، وعلى وجه الخصوص الحرب الإدراكية والمعرفية التي يسعى إليها العدو.

وختم رئيس الأركان الإيرانية بالتأكيد: "نطمئن الشعب الإيراني العزيز والبطل أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، مستندة إلى مفاجآت استراتيجية، جاهزة للرد على أي تهديد من قِبل المستكبرين والظالمين في العالم، بردٍّ فوري، حاسم، ومؤلم، يتجاوز كل التصورات".

