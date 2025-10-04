اللواء موسوي: التعاون مع القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من نقاط قوة الشرطة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد اللواء موسوي في رسالة بمناسبة أسبوع قوى الأمن الداخلي، أن من أبرز نقاط قوة قوات الشرطة الإيرانية هو التكامل والتعاون الاستراتيجي مع باقي القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مما عزز القدرة الردعية والقوة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء أحمد رضا رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي

أهنئكم بمناسبة حلول أسبوع قوى الأمن الداخلي، الذي يذكّر بتضحيات وبسالة رجال الشرطة الشجعان والثوريين في بلدنا، مع تقديم التهاني للقادة والمديرين والعاملين المخلصين وعائلاتهم الصابرة والمضحية.

قوى الأمن الداخلي اليوم تجسّد نموذج الشرطة المجتمعية المرتكزة على الشعب، والتي تعمل وفق معايير الثورة الإسلامية، مستفيدة من القوة الناعمة والقدرة الذكية لتعزيز الأمن الشعبي وزيادة رأس المال الاجتماعي للنظام، بالإضافة إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمان والثقة العامة.

لقد أثبتت هذه القوة الاستراتيجية، عبر مهامها المختلفة، كفاءتها، بدءاً من الدفاع المقدس في مواجهة الحرب المركبة التي فرضتها إسرائيل وحلفاؤها، وصولاً إلى كشف واعتقال العملاء والجواسيس، والوقاية الذكية من الجرائم، ومكافحة الفساد الاجتماعي، ومحاربة تهريب السلع والمخدرات، وتأمين الحدود، والحفاظ على النظام العام.

ومن أبرز نقاط قوة قوى الأمن الداخلي: التكامل والتعاون الاستراتيجي مع باقي القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مما رفع القدرة الردعية والقوة الوطنية، وحوّل الأمن المستدام إلى واقع ملموس للمواطنين.

أستذكر في هذه المناسبة شهداء قوى الأمن الداخلي الأبرار وأشيد بعائلاتهم، متمنياً لكم ولجميع العاملين المخلصين في قوى الأمن الداخلي المزيد من التوفيق لتحقيق أهداف الخطوة الثانية للثورة ومسيرة بناء الحضارة الثورية، وتعزيز القوة الناعمة وزيادة الصمود الاجتماعي تحت رعاية الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) وقيادة الإمام الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة.

.........

انتهى/ 278



