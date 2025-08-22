صدى المناورات الايرانية في وسائل الإعلام العبرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ادعت قناة التلغرام التابعة للوحدة 8200 للجيس الاسرائيلي أن إيران اختبرت صاروخاً بالستياً جديداً بالتزامن مع المناورات البحرية.

في حين أعلن موقع "واي نت" الإخباري في خبر له أن إيران أجرت أول مناورة عسكرية لها بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

ونقلت هذه الوسيلة الإعلامية العبرية أن البحرية التابعة للجيش الإيراني استخدمت خلال هذه المناورة صواريخ وطائرات مسيرة.

كما أعلن مراسل هذه الوسيلة الإعلامية "ليئور بن أري" في تقرير له أن الجيش الإيراني بدأ مناورات واسعة النطاق تحت عنوان "اقتدار 1404" في بحر عمان والمحيط الهندي.

وتشمل هذه المناورة استخدام الصواريخ والحرب الإلكترونية، حيث يتم استهداف أهداف العدو البحرية، كما يتحسن مستوى الأمن والقدرة الدفاعية لإيران.

ووفقاً لـ"واي نت"، أعلن عباس حسني الناطق باسم هذه المناورة أن المناورات ستستمر يومين وستشمل مشاركة وحدات بحرية وبرية وسلاح الجو، كما تشارك فيها منصات إطلاق الصواريخ الساحلية والبحرية، وتشارك فيها أيضاً وحدات من وحدة الحرب الإلكترونية.

وستشهد هذه المناورة إطلاق صواريخ وحرباً إلكترونية واستخدام طائرات بدون طيار، وسيتم تنفيذ الخبرات التشغيلية للسنوات الأخيرة فيها.

كما أكد الناطق باسم المناورة أنه خلال هذه المناورة سيتم استخدام مجموعة واسعة من الصواريخ الجوالة ذات التوجيه النقطي ذات المديات المختلفة - قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى - وستتم مهاجمة الأهداف البحرية بها.

وبحسب هذه الوسيلة الإعلامية، فإن مناورات إيران تجري في ظل تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتحذيراتهم التي أصدروها لإسرائيل والولايات المتحدة.

ونقل "واي نت" أنه في هذا الإطار، أعلن اللواء سيد عبد الرحيم موسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أيضاً: "تجلت الآثار الاستراتيجية والمصيرية لبعض إنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية خلال الدفاع ضد إسرائيل والولايات المتحدة."

ورافقت هذه الإنجازات قدرة ردع فعالة، والطريقة الوحيدة لحماية البلاد من التهديدات هي مواصلة استراتيجية تعزيز القدرة الدفاعية وتحسين القدرة الردعية وتحديث أنظمة وأدوات وأسلحة القوات البرية والبحرية والجوية والفضائية وكذلك الحرب السيبرانية والإلكترونية.

كما كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير نشرته بعد ظهر اليوم الخميس: "بدأت إيران مناورات واسعة النطاق، هذه هي أول مناورات لإيران بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي، وخلالها أطلقت البحرية صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في المحيط الهندي وبحر عمان."

وأعلنت هذه الوسيلة الإعلامية العبرية في تقريرها: "خلال هذه المناورة تم إطلاق صواريخ من نوع نصير وقدير، وتم استخدام طائرات بدون طيار هجومية - انتحارية من نوع "باور 5"، كما تم استخدام طائرات مقاتلة خفيفة وتدريبية من نوع ياك-130."

وجاء في جزء آخر من التقرير: "كان وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده قد أعلن أمس: 'جميع الصواريخ التي استخدمناها في الحرب التي استمرت 12 يوماً تعود إلى ما قبل عدة سنوات، ونحن اليوم نمتلك صواريخ بقدرات أعلى بكثير، إذا قام العدو الصهيوني بمغامرة أخرى فسنستخدم هذه الصواريخ'."

