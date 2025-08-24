  1. الرئيسية
السيد السيستاني يعلن يوم غد الاثنين الأوَّل من شهر ربيع الأوَّل

24 أغسطس 2025 - 21:29
السيد السيستاني يعلن يوم غد الاثنين الأوَّل من شهر ربيع الأوَّل

أعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو الأَّول من شهر ربيع الأوَّل، لعام 1447 للهجرة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو الأَّول من شهر ربيع الأوَّل، لعام 1447 للهجرة.
