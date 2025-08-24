السيد السيستاني يعلن يوم غد الاثنين الأوَّل من شهر ربيع الأوَّل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو الأَّول من شهر ربيع الأوَّل، لعام 1447 للهجرة.
.........
انتهى/ 278
24 أغسطس 2025 - 21:29
رمز الخبر: 1719894
أعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو الأَّول من شهر ربيع الأوَّل، لعام 1447 للهجرة.
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف، أن يوم غدٍ الاثنين هو الأَّول من شهر ربيع الأوَّل، لعام 1447 للهجرة.
تعليقك