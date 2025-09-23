مكتب السيد السيستاني يعلن أنَّ الثلاثاء هو المكمّل لشهر ربيع الأوَّل

رمز الخبر: 1730120

أعلنَ مكتبُ السيد السيستاني في النجفِ الأشرفِ أنَّ يوم الثلاثاء هو المكمّل لشهر ربيع الأوَّل، ويوم الأربعاء الموافق (٢٤-٩-٢٠٢٥ م) هو الأوَّل من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٧ للهجرة.