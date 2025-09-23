  1. الرئيسية
مكتب السيد السيستاني يعلن أنَّ الثلاثاء هو المكمّل لشهر ربيع الأوَّل

23 سبتمبر 2025 - 08:34
أعلنَ مكتبُ السيد السيستاني  في النجفِ الأشرفِ أنَّ يوم  الثلاثاء هو المكمّل لشهر ربيع الأوَّل، ويوم الأربعاء الموافق (٢٤-٩-٢٠٢٥ م) هو الأوَّل من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٧ للهجرة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنَ مكتبُ سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني في النجفِ الأشرفِ أنَّ يوم  الثلاثاء هو المكمّل لشهر ربيع الأوَّل، ويوم الأربعاء الموافق (٢٤-٩-٢٠٢٥ م) هو الأوَّل من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٧ للهجرة.
