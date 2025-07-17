السيد السيستاني يعزي بحادث الحريق المفجع في مدينة الكوت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ صدر عن مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني بيان بتعزية الأهالي المفجوعين في حادث الحريق بمدينة الكوت.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

أعزاءنا أهالي الكوت الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فقد تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ حادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بمدينتكم العزيزة، الذي أودى بحياة العشرات من روّاده، وتسبب في إصابة أعداد كبيرة أخرى، وإذ نتقدم إليكم ولا سيّما إلى المفجوعين بفقد أعزتهم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الكرام بواسع رحمته، ويمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

21/المحرم الحرام/1447هـ=17 / تموز / 2025م

مكتب السيد السيستاني (دام ظله) ـ النجف الأشرف

