16 سبتمبر 2025 - 09:30
كاريكاتير / إسرائيل تهاجم في كل مكان
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ إسرائيل تهاجم في كل مكان.
