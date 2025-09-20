  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / الفيتو الأمريكي

20 سبتمبر 2025 - 08:38
رمز الخبر: 1728830
كاريكاتير / الفيتو الأمريكي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ الفيتو الأمريكي كاريكاتير من كمال شرف.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha