https://ar.abna24.com/xjHvD16 سبتمبر 2025 - 09:28 رمز الخبر 1727476 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / أكثر من 300,000 غادروا مدينة غزة 16 سبتمبر 2025 - 09:28 رمز الخبر: 1727476 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكثر من 300,000 غادروا مدينة غزة. سمات غزه اخبار ذات صله كاريكاتير / الهجرة الاجبارية من قطاع غزة كاريكاتير / إسرائيل تهاجم في كل مكان كاريكاتير / مرتزقة اليمن والتعاون مع إسرائيل کاریکاتیر / حملة لمقاطعة ريبوك کاریکاتیر / يطلق النار في كل الاتجاهات كاريكاتير / هل إسرائيل هي كينغ كونغ؟
تعليقك