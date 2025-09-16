  1. الرئيسية
كاريكاتير / أكثر من 300,000 غادروا مدينة غزة

16 سبتمبر 2025 - 09:28
رمز الخبر: 1727476
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكثر من 300,000 غادروا مدينة غزة.

