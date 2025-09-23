  1. الرئيسية
کاریکاتیر / حل الدولتين !

23 سبتمبر 2025 - 09:11
کاریکاتیر / حل الدولتين !

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حل الدولتين !

