کاریکاتیر / يطلق النار في كل الاتجاهات

كاریکاتیر / يطلق النار في كل الاتجاهات
15 سبتمبر 2025 - 13:41
رمز الخبر: 1727167

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يطلق النار في كل الاتجاهات.

سمات
نتنياهو
