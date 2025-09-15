https://ar.abna24.com/xjHnq15 سبتمبر 2025 - 13:43 رمز الخبر 1727171 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / مرتزقة اليمن والتعاون مع إسرائيل 15 سبتمبر 2025 - 13:43 رمز الخبر: 1727171 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مرتزقة اليمن والتعاون مع إسرائيل. سمات مرتزقة اليمن إسرائيل اخبار ذات صله کاریکاتیر / يطلق النار في كل الاتجاهات كاريكاتير / هل إسرائيل هي كينغ كونغ؟ كاريكاتير / افتتاح عام الدراسة في غزة كاريكاتير / بنك الأهداف الغزّي كاريكاتير / قافلة الصمود العالمية كاريكاتير / القوات المسلحة اليمنية تسلب راحة نتنياهو
تعليقك