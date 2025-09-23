https://ar.abna24.com/xjJBY23 سبتمبر 2025 - 09:16 رمز الخبر 1730139 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / خرائط سموتريتش 23 سبتمبر 2025 - 09:16 رمز الخبر: 1730139 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ خرائط سموتريتش. سمات سموتريتش اخبار ذات صله كاريكاتير / زيارة ترامب إلى بريطانيا كاريكاتير / تقسيم الضفة کاریکاتیر / حل الدولتين ! كاريكايتر / الفيتو الأمريكي كاريكاتير / أردوغان: لن نترك سوريا وحدها وسنستمر في دعمها حتى تصل إلى "ملاذ آمن" كاريكاتير / مجزرة بنت جبيل كاريكاتير / هزمنا حزب الله واسقطنا الاسد كاريكاتير / الفيتو الأمريكي كاريكاتير / إسرائيل تهاجم في كل مكان
