تقرير مصور/ هامش حفل اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي «نحن أبناء الحسين (ع)»

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت مراسم اختتام الدورة الثانية من الحدث الإعلامي الدولي «نحن أبناء الحسين (ع)» في مدينة قم، مشهداً حافلاً بالحيوية والتفاعل، تجاوز حدود التكريمات والخُطب الرسمية، ليُضفي على المناسبة طابعاً مميزاً ومؤثراً. فقد سعى المصوّرون والصحفيون جاهدين لتوثيق كل لحظة من الحدث، فيما أضفت همسات الحاضرين المفعمة بالحماس والبهجة أثناء إزاحة الستار عن كتاب الصور «عالمٌ في حضن الحسين (ع)» جواً خاصاً على المراسم، لا سيما مع الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الفائزون، مما جعل من هذا الحدث تجربة خالدة في الذاكرة.