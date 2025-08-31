استئناف العمل في مشروع صحن الإمام الحسن (ع) ضمن التوسعة الكبرى لمرقد الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، عن استئناف العمل في المرحلة الأولى من مشروع صحن الإمام الحسن (عليه السلام)، الذي يعد المرحلة الثانية ضمن مشروع التوسعة الكبرى لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “صحن الإمام الحسن (عليه السلام) يتم إنشاؤه على مساحة أرض تبلغ ما يقارب (32,000) م²، وبمساحة بنائية تصل إلى (100,000) م²”، مبينا أن “الأعمال الإنشائية ستصل إلى أعماق تبلغ (15) م تحت الأرض، حيث سيتم إنشاء سردابين، وفي بعض المناطق ثلاثة، وجميعها مخصصة لخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وأضاف أن “الكوادر الهندسية والفنية استأنفت العمل في المشروع، والذي ينفذ وفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعمارية، بهدف تشييد صرح عمراني وخدمي جديد يكون مهيأ لاحتضان الشعائر الدينية وخدمة الزائرين في المستقبل القريب”.

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة أخذت على عاتقها تنفيذ أعمال التوسعة عبر أربع مراحل، تمثل المرحلة الأولى صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، فيما يمثل صحن الإمام الحسن (عليه السلام) المرحلة الثانية، وصحن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) المرحلة الثالثة، وصحن صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) المرحلة الرابعة، لتكون أكبر توسعة يشهدها المرقد الحسيني الشريف في تاريخه الحديث.

