العتبة العلويّة المقدّسة تدعم مواكب الخدمة الحسينية في سامراء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بادرت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة وضمن رعايتها الأبوية إلى تقديم الدعم اللوجستي الميداني لمواكب الخدمة المنتشرة في الطرق المؤدّية إلى حرم الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء المقدّسة وذلك ضمن منهاج الإسناد لإنجاح الخدمات التي تقدّمها العتبة العسكرية المقدّسة للزائرين الوافدين لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

وقال رئيس وفد العتبة العلويّة المقدّسة الخادم سلام الجبوري: " ضمن الخدمات التي تقدّمها العتبة العلويّة المقدّسة من خلال وفدها الخدمي في سامراء المقدّسة ، قدّمنا وجبة من المياه النقية والثلج من معمل نبع العتبة العلويّة المقدّسة ، وقد تمّت المباشرة بتقديم هذه الخدمة بكمّيات بلغت أكثر من 100 ألف قدح مياه نقية ، وأكثر من 1500 قالب ثلج تمّت المباشرة بتوزيعها على مواكب الخدمة المنتشرة في الطرق المؤدّية إلى المرقد العسكري المطهّر وفق آلية منظمة ومن خلال الخدم العاملين في قسم الآليات التابع للعتبة العلويّة المقدّسة ".

يُذكَر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة قد أعدّت برنامج خدمات ساندة لإنجاح مراسم الزيارة في سامراء المقدّسة من خلال موكب مركزي يشارك فيه أكثر من 150 خادمًا من قسم مضيف الزائرين، وبقية الأقسام الساندة، المتمثلة بأقسام شؤون حفظ النظام، والشؤون الخدمية، والشؤون الهندسية والفنية، والعلاقات العامّة ، والخدم من كوادر قسم الإعلام، متمثلًا بفضائية العتبة العلويّة المقدّسة والمركز الخبري والبث والنشر، مع 40 آلية وعجلة من قسم الآليات، لنقل الزائرين وآليات الخدمية التخصصية، لإنجاح الخدمات الساندة".

...............

انتهاء / 232