تقرير مصور/ تنظم مؤتمر العلمي السادس لإبراز فرص وتحديات مكافحة الفساد برعاية العتبة الحسينية في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم مؤتمر "الإسلام حياة" الدولي السادس، الذي نظمته جامعة وارث الأنبياء تحت شعار "مكافحة الفساد.. فرص وتحديات"، برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وبحضور ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان ورئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي أحمد هادي وعلماء وشخصيات بارزة في مدينة كربلاء المقدسة .