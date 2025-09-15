كوادر قسم الصيانة في العتبة الحسينية تنجز إدامة مرايا سرداب الشهداء في الحرم الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بجهود فنية متخصصة وعناية فائقة، أكملت ورشة الديكور والمرايا في قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، أعمال إدامة وصيانة مرايا سرداب الشهداء داخل الصحن الحسيني الشريف.

وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسن محمد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "ورشة الديكور والمرايا في قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، أكملت أعمال إدامة وصيانة مرايا سرداب الشهداء داخل الصحن الحسيني الشريف".

وأوضح أن "الكوادر الفنية حرصت على تنفيذ الأعمال بدقة عالية وجودة متقنة، بما يحافظ على جمالية وروحانية السرداب ويليق بمكانته المقدسة، التي تحتضن زائري الإمام الحسين (عليه السلام).

وأضاف أن "هذه الأعمال تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي ينفذها قسم الصيانة في مختلف المواقع التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين وترسيخ اجواء السكينة والطمأنينة داخل الحرم الحسيني الشريف".

ويذكر أن قسم الصيانة مستمر في تنفيذ جملة من الأعمال الفنية والصيانة الدورية في مختلف المواقع التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والروحاني لتلك المواقع، ويعكس التزام الكوادر الهندسية والفنية بأعلى معايير الجودة والدقة.