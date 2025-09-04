السيد عبدالملك الحوثي يؤكد ثبات موقف اليمن في نصرة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد قائد حركة انصارالله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي ثبات الشعب اليمني على الانطلاقة الإيمانية المتمثلة بالتمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع راية الجهاد في مواجهة طاغوت العصر المتمثل باليهود الصهاينة ومن يساندهم.

وجدد السيد الحوثي التأكيد في خطابه اليوم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على الموقف الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، داعياً كل أصحاب الضمائر الحية في العالم إلى التحرك الجاد لمنع الإجرام الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية والتجويع بحق الفلسطينيين.

وتوجه السيد الحوثي بنداء عالمي إلى أهل الكتاب في مختلف أقطار الأرض، مستشهداً بالآية الكريمة: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ".

وأكد أن هذه الدعوة تمثل أرقى وأعدل دعوة تحقق الخير في الدنيا والآخرة والسلام على أرفع المستويات في العالم.كما عبّر السيد الحوثي عن شكره واعتزازه بالشعب اليمني العزيز الذي أحيا المناسبة العظيمة بأعظم صور الإحياء، مؤكداً أن حضور الجماهير اليمنية لا نظير له على وجه الأرض، ومشيراً إلى أن الشعب يواصل السير في درب آبائه الأوائل بإيمان راسخ.

وخصّ السيد عبدالملك الحوثي بالشكر جميع العاملين والأمنيين والقائمين على تنظيم وتأمين المناسبة، بالإضافة إلى أصحاب وسائل النقل الذين أسهموا بجهود كبيرة في إنجاح الفعالية.

