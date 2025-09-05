69 شهيدًا و422 إصابة خلال 24 ساعة في غزة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال غير قادرة على الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب خطورة الأوضاع الميدانية، مما يرجّح ارتفاع الأرقام خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا للبيان الرسمي، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 64,300 شهيد و162,005 إصابة، ومنذ 18 مارس 2025 فقط، سجلت الوزارة 11,768 شهيدًا و49,964 إصابة.

وفي سياق جرائم استهداف المدنيين أثناء بحثهم عن المساعدات، أوضحت الوزارة أن عدد شهداء "لقمة العيش" ارتفع إلى 2,362 شهيدًا وأكثر من 17,434 إصابة، وذلك بعد تسجيل 6 شهداء و190 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

كما وثقت المستشفيات 3 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الأزمة الإنسانية إلى 373 حالة، من بينهم 134 طفلًا، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء.

