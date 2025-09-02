الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت(ع) يعزي مفتي الديار اليمنية بمناسبة استشهاد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أرسل سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام برقية تعزية الى سماحة العلامة الشيخ بدرالدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية و رئيس رابطة علماء اليمن بمناسبة استشهاد رئيس الوزراء المجاهد السيد أحمد غالب الرهوي مع ثلة من الوزراء الاعزاء جراء العدوان الصهيوني الغادر و الجبان.



في ما يلي نص برقية التعزية:

بسمه تعالی

سماحة العلامة الشيخ بدرالدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية و رئيس رابطة علماء اليمن حفظه الله و رعاه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام و جميع منتسبي هذة المؤسسة أن أتقدم بأحر التعازي و المواساة الى سماحتکم و إلی الشعب اليمني المجاهد و الشقيق قيادته الحکيمة و إلی معالي السيد مهدي الصماد رئیس المجلس السياسي الأعلی باستشهاد رئيس الوزراء المجاهد السيد أحمد غالب الرهوي مع ثلة من الوزراء الاعزاء جراء العدوان الصهيوني الغادر و الجبان.

إن هذا العدوان السافر ليس الا جريمة حرب جديدة تضاف الى سجل الاجرام الصهيوني الممتد من غزة و لبنان و سوريا إلی اليمن و ايران و الذي أدیقت جلاله دماء الأطفال و النساء و الشيوخ و المدنيين العزل. إن موقف اليمن الشجاع و حضوره في معترك الصراع مع العدو الصهيوني المجرم و نصرة شعب فلسطين هو النموذج الذي يجب أن يحتذى به في مواجهة أشرس وألد عدو للانسانية و الاسلام و المسلمين.

و إننا على يقين بأن هذا العدوان لن يزيد الشعب اليمني المجاهد و قيادته الرشيدة الا اصراراً و ثباتاً. و بهذة المناسبة الاليمة نشيد مجدداً بصمود المجاهدين في اليمن الذين مازالوا يسطرون أروع ملاحم البطولات بإسنادهم الشعب الفلسطيني المظلوم. إن المجمع العالمي لأهل البيت علیهم السلام يقف مع اليمن الباسل و الشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحرير فلسطين المحتلة و القدس الشريف أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين .

و انا لله و إنا إليه راجعون

اخوكم

رضا رمضاني