6 شهداء بالتجويع الاحتلال الصهيوني في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية منذ إعلان (IPC)، (الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع) المجاعة في مدينة غزة، سُجّلت 104 حالة وفاة، من بينهم 20 طفل.

وتُعد الهيئة مرجعية دولية معترفًا بها، تضم الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحكومات، ولا تُصدر هذا الإعلان إلا في حالات نادرة، مثل الصومال (2011)، جنوب السودان (2017 و2020)، ودارفور (2024).

واستند الإعلان على ثلاثة معايير صارمة: أن يعاني 20٪ من السكان من نقص حاد في الغذاء، إصابة 30٪ من الأطفال بسوء تغذية حاد، وبلوغ معدل الوفيات أكثر من شخصين يوميًا لكل 10 آلاف نسمة.

