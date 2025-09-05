اليونيسف: أطفال غزة جُرّدوا من حق التعليم والمدارس أصبحت ملاجئ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، إن أطفال قطاع غزة جردوا من الحق في التعلم، وإن المدارس أصبحت ملاجئ والبيوت أنقاضا ولا مكان للتعلم.

وأضافت المنظمة أن "أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن إعلان كاتس تصعيد العمليات بغزة تحد للقوانين الدولية واعتراف علني بارتكاب جرائم إبادة وتهجير قسري.

ودعت الحركة "مجلس الأمن الدولي والقضاء الدولي إلى التحرك فورا للجم مجرمي الحرب قادة الاحتلال ومحاسبتهم".

وفي وقت سابق قال وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه "تم الآن فتح أبواب الجحيم في غزة"، وان حماس "ستواجه مصيرها المحتوم بالتدمير إن لم تقبل شروطنا". واضاف إن على حماس "إطلاق سراح المحتجزين ونزع السلاح".

