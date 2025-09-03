صاروخ يمني يؤدّي لإغلاق مطار "بن غوريون" واندلاع حريق وسط فلسطين المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رصد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صاروخاً أُطلق من اليمن في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عملت منظومات الدفاع الإسرائيلية على اعتراضه.

وأدّى إطلاق الصاروخ اليمني إلى إغلاق المجال الجوي لمطار "بن غوريون" مؤقتاً، وتفعيل صفّارات الإنذار في مناطق القدس المحتلة، "غوش دان"، "شارون"، "يركون"، "لاخيش" و"شومرون"، بحسب ما أفاد به إعلام إسرائيلي.

واندلع حريق في موقع في منطقة الوسط بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من جرّاء سقوط شظايا صواريخ عقب معركة جوية خاضتها الدفاعات الجوية محاولةً التصدّي للصاروخ اليمني.

يأتي ذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذها 5 عمليات عسكرية نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، عبر استخدام عدد من الطائرات المسيّرة وصاروخ مجنح.

واستهدفت العمليات النوعية مبنى هيئة أركان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، محطة كهرباء الخضيرة، مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة، ميناء أسدود وسفينة "MSC ABY" في شمالي البحر الأحمر.

..................

انتهى / 232