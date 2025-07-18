نصيرزادة: حان الوقت الآن للدول المستقلة لاتخاذ إجراءات ضد السياسات الاستعمارية لأمريكا والكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد وزير الدفاع الايراني العميد طيار عزيز نصيرزادة في مكالمة هاتفية مع نظيرته الجنوب أفريقية السيدة "أنجي موتشخا" انه قد حان الوقت الآن للدول المستقلة مثل إيران وجنوب أفريقيا وأعضاء مجموعة بريكس الآخرين لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد السياسات الاستعمارية لأمريكا والكيان الصهيوني.

وخلال مكالمة هاتفية بين اللواء الطيار "عزيز نصير زاده" وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الايرانية، والسيدة "أنجي موتشخا" وزيرة دفاع جنوب أفريقيا، أكد الجانبان على تعزيز التعاون الدولي، ومكافحة الأحادية، ودعم سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وقال اللواء نصير زاده في المكالمة معرباً عن تقديره للمواقف المبدئية والإجراءات القانونية لجنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة إجراءات الكيان الصهيوني ضد إيران وغزة، ان "مواقف حكومة جنوب أفريقيا مستوحاة من روح العدالة ومناهضة العنصرية لدى شعب هذا البلد. إيران وجنوب أفريقيا تتشاركان نهجاً مشتركاً على الساحة الدولية مثل مكافحة الإرهاب، ومعارضة الهيمنة، ومحاربة أسلحة الدمار الشامل.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى العدوان الأخير للكيان الصهيوني قائلاً: الهجوم على المناطق السكنية والقادة في ظل غياب الحرب كان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. لقد قدمنا رداً قوياً، لدرجة أن الكيان الصهيوني طلب وقف إطلاق النار عبر وساطة أمريكية. وافقنا على طلبهم لمنع تصعيد الأزمة، لكننا ما زلنا مستعدين للرد الحاسم على أي عدوان.

وأكد: لقد حان الوقت الآن للدول المستقلة مثل إيران وجنوب أفريقيا وأعضاء بريكس الآخرين لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد السياسات الاستعمارية لأمريكا والكيان الصهيوني.

من جانبها، أعربت السيدة "أنجي موتشخا" وزيرة دفاع جنوب أفريقيا عن دعم بلدها القوي لإيران قائلة: "شعبنا وحكومتنا يعارضان الهجمات التي تعرضت لها إيران. نحن ندعم سيادة إيران الإقليمية. دفاع إيران عزز روح المقاومة لدى أحرار العالم."

وأضافت: "قوة وصمود إيران مصدر إلهام لجميع الشعوب. نتذكر وقوف إيران إلى جانبنا في الأيام الصعبة، واليوم يجب أن نقف معاً في مواجهة التهديدات للدفاع عن استقلال وأمن شعوبنا."

..................

انتهى / 232