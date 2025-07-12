موسوي يؤكد الجاهزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء السيد عبدالرحيم موسوي على الجاهزية العالية للقوات المسلحة الايرانية، قائلاً: قدرات قواتنا المسلحة هي في حالة ممتازة.

وقال اللواء موسوي في تصريح على هامش مراسم إحياء ذكرى الشهيد اللواء "محمد سعيد إيزدي" (الحاج رمضان) قائد فرع فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة في طهران: لقد كرّس الشهيد إيزدي حياته للجهاد في سبيل الله تعالى، وسيظل اسمه شامخًا إلى جانب القدس وفلسطين وشهداء النضال ضد الكيان الصهيوني الغاشم.

وفي إشارة إلى المكانة الرفيعة للواء الشهيد ايزدي، قال اللواء موسوي: كان الشهيد إيزدي إنسانًا عظيمًا، ولا شك أن دم هذا الشهيد العزيز الزكي، سيكون ان شاء الله أكثر تأثيرًا من حضوره الجسدي في سبيل هدفه المقدس.

وفي الختام، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية على الجاهزية العالية للقوات المسلحة للبلاد، وقال: "إن قدرات القوات المسلحة في حالة ممتازة".

.....................

انتهى / 323