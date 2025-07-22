ورشة التطريز في العتبة العلوية المقدّسة تُنجز أعمال قطع السواد واللافتات الخاصّة بشهر محرم الحرام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرَّح الخادم في ورشة التطريز حيدر عبد الله فضل للمركز الخبريّ قائلًا : " باشرت وحدة الخياطة والتطريز بإعداد وإكساء الحرم الشريف بقطع السّواد بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)"، إذ تمَّ استخدام أكثر من 2000 متر مربع من القماش.

وأضاف فضل قائلاً:" تمَّ تطريز القطع بعبارات خاصّة بشهر محرم الحرام وأحاديث النبي الاكرم وأهل البيت (عليهم السلام) في فضل زيارة الأربعين ومنزلة الإمام الحسين (عليه السلام) ومكانته في الدين الاسلامي، كما تمَّ تضمين عبارات تجسد التضحية العظيمة للإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وصحبه الكرام في سبيل نصرة الدين وإقامة العدل".

وفي تفصيل حول عدد القطع والقياسات التي تمَّ العمل عليها، أوضح الخادم حيدر عبدالله قائلًا:" تمَّ عمل 40 قطعة مطرَّزة في الحرم الداخلي و 48 قطعة مطرَّزة في أواوين الصحن المطهّر فضلًا عن القطع التي تمَّ توشيحها للمظلات ومنابر العزاء في الصحن المطهر وصحن السيدة فاطمة (عليها السلام) بعدد 12 قطعة مطرزة"، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ العمل على إنجاز الرايات والقطع المطرَّزة ذات الأحجام الكبيرة منها في إيوان الذهب بقياس 210 أمتار مربعة وراية الحرم المطهّر بقياس 12 متر مربع ، ولافتات جدار الحرم الخارجي عدد 5 قطع بمجموع 135 مترًا مربعًا.

واختتمَ كلامه قائلًا :" تمَّ عمل رايات كبيرة لمجسرات ثورة العشرين ومجسرات الزهراء (عليها السلام) عدد 2 قياس الواحدة منها 144 متر مربع، كما تمَّ إعداد كتائب بعدد 10 و لعشرة أبواب مطرَّزة بعبارات: " السّلام عليك يا أمير المؤمنين "، أمّا الأبواب الخارجيّة للحرم ، فتتوشّح بلافتات خارجيّة ، واستخدمت وحدة الخياطة والتطريز ما يقارب 2,000 متر مربع من القماش في الأعمال كافّةً.