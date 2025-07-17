بيان المرجع الديني "مکارم الشيرازي" بشأن استشهاد الشيخ رسول شحود

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ "مكارم الشيرازي" بمدينة قم المقدسة، بيانا حول استشهاد حجة الاسلام والمسلمين الشيخ رسول شحود على طغمة ارهابية فاسدة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ نَبَأَ اسْتِشْهَادِ حجة الإسلام والمسلمين، الشَّيْخِ رَسُول شَحُودٍ ظلمًا وعدوانًا عَلَى يَدِ المجرمين والإِرْهَابِيينَ التَّكْفِيرِيِّينَ فِي سُورِيَةَ، كَانَ مَدعاةً للأَسَى وَالأَسفِ.

لقد كان هذا الشَّهِيدُ الْجَلِيلُ مِنَ العلماء العاملينَ، وَمِنْ صَفْوَةِ تَلَامِذَةِ مَذْهَبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)، وَقَدْ أَفْنَى عُمْرَهُ فِي سَبِيلِ نَشْرِ الدِّينِ، وَخِدْمَةِ شَعْبٍ أَثْقَلَتْهُ الْمِحَنُ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ.

وعلى الْقَائِمِينَ على شُؤُونِ سوريا اليومَ أَنْ يَعْلَمُوا عِلْمَ الْيَقِينِ، أَنَّهُ مَا لَمْ تُـقَمْ في تلك الأرضِ دولةٌ جامعةٌ تَشْمَلُ جميعَ الْقَوْمِيَّاتِ وَالْمَذَاهِبِ، وَيَتَوَلَّاهَا الغيارى عَلَى مَصَالِحِ الشَّعْبِ، بِلا اتِّكَالٍ عَلَى أعداءِ الإسلامِ والمسلِمينَ، وَمَا لَمْ تُبْذَلِ الجُهودُ الحثيثةُ لِحِفْظِ استقلالِ ذلكَ البلدِ، وَصَوْنِ عِزَّتِهِ وَأَمْنِهِ فَإِنَّ نِيرَانَ السُّخْطِ والفَوضَى والجريمةِ سَتَطَالُ الجميعَ بلا استثناء.

وفي الختام، أسأل اللهَ سبحانه وتعالى أَنْ يرفع درجاتِ هٰذَا الشَّهِيدِ الْعَزِيزِ، وأن يُلْهِمَ ذَوِيهِ جميلَ الصبرِ وَعَظِيمَ الأَجْرِ، راجيًا أَنْ يُصلِحَ اللهُ فِي سُورِيَةَ حَالَ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قم – ناصر مكارم الشيرازي

