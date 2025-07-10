ارهابيون يغتالون رجلا دينيا شيعيا في حمص السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ افادت وكالة "أبنا" للأنباء الدولية نقلا عن مصدر مطلع سوري بعملية اغتيال طال رجل دين شيعي في محافظة حمص.

وقال المصدر السوري المطلع ان رجل الدين الشيعي يُدعى "رسول شحود" من بلدة المزرعة التابعة لمحافظة حمص السورية .

وتتعرض الطائفة الشيعية بين حين وآخر لعمليات استهداف طائفي ممنهج من قبل عصابات تابعة للحكومة السورية التي تضم في قواتها عدد كبير من الارهابيين الأجانب والذين نالوا الجنسية السورية أخيرا.

ولم يذكر المصدر سبب اغتيال الشيخ "رسول شحود"، واكتفى بذكر الخبر، إلا انه سبق وان اغتالت العصابات الطائفية الارهابية شخصيات شيعية في مناطق عدة وفقا لتقارير خبرية .

