بيان آية الله طبسي: اغتيال العالم المجاهد الشيخ رسول شحود: شهادة في مواجهة الإرهاب والتآمر على سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر مكتب آية الله الشيخ "نجم الدين طبسي" بيانا أدان فيه استهداف العالم المجاهد الشيخ "رسول شحود" في سوريا .

نص البيان:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

إنا للّه وإنّا إليه راجعون

بمزيدٍ من الأسى والحزن تلقّينا نبأ اغتيال العالِم المجاهد، والبطل الشّجاع الغيور، العلّامة الشّيخ رسول شحود في حمص، على يد أزلام الإرهاب ومرتزقة الجولاني والمتآمرين على سوريا أرضًا وشعبًا، والذين باعوا الوطن والشّعب الأبيّ بدراهم معدودة وأيّام سلطة محدودة.

فلَعَن الله أحفاد الشّجرة الملعونة، وقريبًا يلقَون وبالَ ما عملوا وارتكبوا من جرائم يندى لها الجبين: من قتل وإبادة وحرق، والاعتداء على الأعراض والنّواميس، والتّصرّفات البربريّة والوحشيّة.

فلا حول ولا قوة إلا باللّه العليّ العظيم.

وسلامٌ على الشّهيد البطل شيخنا شحود، وعلى سائر الشّهداء الّذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل استعادة الوطن الحبيب من أيدي الخوارج والبغاة والنّواصب الجلاوزة الحاكمين.

اللّهمّ احشر شهداءنا مع شهداء بدر وشهداء كربلاء. آمين ربّ العالمين.

نجم الدّين الطَّبَسي

قم المقدّسة

١٥ / محرّم الحرام / ١٤٤٧ هـ

يوم الجمعة

.....................

انتهى / 323