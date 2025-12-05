اعتقال اعضاء خلية مسلحة تابعة لـ "زمرة خلق الارهابية" قرب طهران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال "عنايت الله علي بور"، المدعي العام والثورة لمدينة برديس، أنه إثر الإجراءات المخلة بالأمن وعمليات ايذاء نفذها اعضاء هذه الخلية، بدأت تحقيقات مكثفة من قبل عناصر استخبارات الحرس الثوري في برديس. ومن خلال المراقبة الدقيقة ويقظة كوادر استخبارات حرس الثورة الإسلامية لمحافظة طهران، تمت مراقبة تحركات هذه الخلية الارهابية، وفي النهاية تم القبض عليهم بالكامل ليلة أمس وبأمر قضائي وتدخل النيابة .



وأضاف مدعي عام برديس: "قام أعضاء هذه الخلية خلال الأشهر الماضية بتنفيذ عمليات ارهابية وهجوم على أكثر من 10 مراكز أمنية وعسكرية وحكومية في محافظتي طهران والبرز، كما أنهم حددوا عدة أهداف أخرى لإجراءات مستقبلية، وكانوا مؤخرًا بتوجيه من نقطة ارتكازهم الخارجية، يقومون بتحضير المواد الأولية لتصنيع قنابل يدوية الصنع، حيث تم القبض عليهم من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظتي طهران وبرديس قبل تنفيذ أي عمليات."

