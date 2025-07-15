بيان ممثل الإمام الخامنئي باستشهاد الشيخ رسول شحود على يد الارهابيين في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر ممثل آية العظمى الإمام الخامنئي دام ظلّه في العراق وعضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني بيانا بشأن اغتيال الشيخ رسول شحود على يد ارهابيين مجرمين .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)

مرة أخرى خرجت يد الغدر لتغتال عالما مجاهدا ونشيطا قدّم خدمات تربوية ودينية وانسانية لتلحقه بركب ا لشهداء وهو العالم الجليل سماحة الشيخ رسول شحود الذي طالما له أياد كريمة في تربية الشباب وارشاد المؤمنين وإصلاح ذات البين في مدينة حمص ولا سيما في قرية المزرعة فهذه الجناية البشعة في حقه ليست مجرد صدمة مؤلمة لعائلة الشهيد الكريمة فهوكان يتعلق بآلاف من المؤمنين في محافظة حمص بل لكل سوريا فأولياء الدم هم كل من كان يكن له ارادة ومحبة وولاء وأنا استنكر هذه الجريمة النكراء وأناشد جميع المؤسسات الدولية والإنسانية بطلب الثأر لهذا الشهيد وأطالب الجهات القائمة بإدارة البلاد وأحملهم مسؤولية ملاحقة الجهة التي تورطت بهذه الفجيعة ومعاقبتها وتحميلها ما يترتب عليها من أداء الحق لأسرته الكريمة.

نعم بما اني عشت في سوريا سنوات طويلة وكنت اعرفه من قريب فأشعر ان هذه الجريمة النكراء طالت شخصية علمية ودينية أوقفت عمرها في خدمة الدين والمجتمع، وكان راعيا لبيوت تعليم القرآن الكريم، وداعما للشباب في مسيرتهم التربوية والإيمانية، ومبلّغا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين ودعامة تركن اليها آلاف من المؤمنين فهولميخسر شيئا بل ربح مقام الشهادة واسرته تكرمت بالشهادة وأخيرًا أتضرع الى الله العلي القدير ان يتغمد شهيدنا بواسع غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وعائلته الصبر والسلوان ويعطيهم أجر الصابرين.

والسلام على شهيدنا الغالي وعلى أسرته المفجوعة وعلى أهالي المزرعة بل كل سوريا العزيزة في قلوبنا ورحمة الله وبركاته.

ممثل آية العظمى الإمام الخامنئي دام ظلّه في العراق

وعضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

آية الله السيد مجتبى الحسيني

.....................

انتهى / 323