إقامة جلسة بحثية خاصة بالسيدة أم البنين (عليها السلام) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلقت العتبة العباسية المقدسة فعاليات الجلسة البحثية الخاصة بالسيدة أم البنين (عليها السلام) ضمن فعاليات مسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية بنسختها الحادية عشرة.

وتُقام الجلسة في قاعة الإمام الحسن (عليه السلام) داخل العتبة المقدسة، تحت شعار (أم البنين – عليها السلام- قصة إيثار)، وينظمها قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، بالتعاون مع جامعة الكفيل.

وشهدت فعاليات الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة ورؤساء أقسامها وشخصيات دينية وأكاديمية وأدبية، إلى جانب الباحثين المشاركين.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد رضا الزبيدي، أعقبتها كلمة اللجنة التحضيرية للمسابقة ألقاها الدكتور الشيخ حسام العبيدي.

وترأس الجلسة السيد عبد الحكيم الصافي، وتضمنت مناقشة بحثين بحق السيدة أم البنين (عليها السلام)، الأول بعنوان (السيدة أم البنين -عليها السلام- مكتملة الإيمان والوفاء) للباحث الشيخ كاظم البهادلي، والثاني بعنوان (دراسة تحليلية لرواية أم جعفر الكلابية في كتاب ترتيب الأمالي الخميسية) للسيد عمار آل يوشع.

وتُختتم الفعاليات بتكريم المشاركين والباحثين والمساهمين في فعاليات الجلسة البحثية الخاصة بالسيدة أم البنين (عليها السلام) ضمن فعاليات مسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية بنسختها الحادية عشرة.

........

انتهى/ 278