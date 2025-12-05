60 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم تشديدات كيان الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ذكرت مصادر مقدسية، فقد توافد نحو 60 ألف مصلٍّ إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، رغم إغلاق قوات الاحتلال لعدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إليه، ما تسبب بإعاقة حركة المصلين وتعطيل وصولهم إلى أبواب المسجد.

واتسعت إجراءات الاحتلال منذ ساعات الصباح، إذ انتشرت قواته بكثافة في محيط المسجد والطرق المؤدية إليه، ونصبت حواجز ثابتة وأخرى طيّارة عند باب الأسباط وعدة مداخل في البلدة القديمة، ما قيّد حركة المواطنين وزاد من معاناتهم أثناء محاولتهم الوصول للصلاة.

كما أوقفت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان عند باب الساهرة، ومنعتهم من العبور باتجاه المسجد الأقصى، في إطار سياسة التضييق المتواصلة على المصلين، لاسيما أيام الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال أغلق طرقًا مركزية في محيط سوق الجمعة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد وتكدّس المصلين في الطرقات.

وترافقت هذه الإجراءات مع دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط داخل المسجد الأقصى، في مواجهة محاولات الاحتلال والمستوطنين فرض قيود إضافية أو تغيير الواقع الديني في الحرم.

ورغم كل العراقيل، نجح الآلاف في الوصول إلى ساحات المسجد وإحياء صلاة الجمعة، في مشهد يؤكد تمسّك الفلسطينيين بحقهم الديني والوطني في المسجد الأقصى المبارك.

