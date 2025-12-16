الشيخ الخطيب أثناء استقبال ممثلتها: الكيان الصهيوني لا يحترم منظمات الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ الشيخ علي الخطيب، أنّه "يهمنا الاستقرار في كل دول المنطقة، لكن العدو "الإسرائيلي" لا يترك مجالًا لهذا الاستقرار، وهو لا يحترم حتى منظمات الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية الدولية".

كلام الشيخ الخطيب جاء خلال استقباله في مقر المجلس في الحازمية، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان؛ كارولينا ليندهولم بيلينغ التي قدمت شرحًا وافيًا عن نشاط المفوضية في لبنان.

وقال: "فعلًا كان يشغل بالي هذه الشريحة السورية التي وصلت بعد سقوط النظام؛ لأنهم لم يُعاملوا كما عومل الذين من قبلهم، ويسعدني أن أسمع منكم هذا الاستعداد لمساعدتهم. نحن مع عودة كل اللاجئين إلى ديارهم وبلادهم، وهذا هم كبير للبنان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وأضاف الشيخ الخطيب: "نحن متمسكون بالقانون الدولي والمؤسسات الإنسانية، لا سيما مؤسستكم (مفوضية اللاجئين) التي لها دور إنساني مهم جدًا، ونحن ندعم هذا الدور معنويًا بشكل دائم. فالنزوح سببه سياسي، وأغلبه "إسرائيلي"، حيث يمارس الكيان الصهيوني دورًا أساسيًا في اللعب بخرائط المنطقة وما ينتج عن ذلك من اضطرابات فيها".

وتابع: "من الجيد أنّ هناك تحولًا في فهم الرأي العام العالمي للدور "الإسرائيلي"، وهذا يعزز موقفكم (مفوضية اللاجئين)، وأنتم بالتالي شاهد على هذا العدوان سواء في غزة أو في جنوب لبنان".

وقال الشيخ الخطيب: "إننا حاضرون لأيّ تعاون يسهل مهمتكم، ويهمنا معرفة حجم مساعدتكم للشريحة السورية التي نزحت بعد سقوط النظام. وحاضرون للتعاون شاكرين أي جهد من قبل مؤسستكم لمساعدة هؤلاء النازحين. ونأمل توسيع مساعداتكم لتشمل أيضًا النازحين اللبنانيين نتيجة العدوان "الإسرائيلي" بشكل أشمل".

بدورها، قالت بيلينغ خلال اللقاء: "إنني وصلت من نحو الشهرين واجتمعت بكل المسؤولين، وأرغب بلقاء المرجعيات الروحية، ونبدأ مع سماحتكم".

وأوضحت أنّ "دور المفوضية دعم لبنان في الكوارث، والمجتمع الشيعي تحمّل الكثير في الحرب الأخيرة. ولنا دور في موضوع اللجوء السوري، وقد تم تفعيل هذا الدور بعد سقوط النظام السوري. ونود أن نسمع من سماحتكم كيفية تفعيل هذا الدور أكثر بالنسبة للاجئين الذين وصلوا إلى لبنان بعد سقوط النظام. ونحن نعمل بنشاط مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمحافظين من أجل هذا الغرض".

وأكّدت بيلينغ، على "دور المفوضية الإنساني"، مضيفةً: "ونحن لنا دور في إيصال الصورة للمجتمع الدولي نتيجة ما تقوم به "إسرائيل". ونعرف أن لبنان تحمّل العبء الأكبر للنازحين نسبة إلى عدد السكان. لقد طلبنا من الدولة اللبنانية تسجيل النازحين السوريين الجدد لكي نحدد نوع الاستجابة الدولية لمساعدتهم".

وأردفت: "في اجتماعنا الأخير مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري طلبنا هذا التسجيل (للنازحين الجدد)، بخاصة وأنهم لم يتم التعامل معهم كالذين سبقوهم من النازحين. وفي الوقت نفسه قدمنا لهم بعض المساعدات وسنزورهم في البقاع والشمال لمزيد من الدراسة لأوضاعهم، وكان يجب أن يكون هناك تعاون مع الدولة من أجل هذا الغرض. لكن تبقى العودة هي الأساس، وقد تم حتى الآن إغلاق نحو 400 ألف ملف، والعمل متواصل السنة المقبلة لتعجيل إغلاق هذا الملف، وتثبيت هؤلاء في أرضهم وعدم عودتهم إلى لبنان".

وتابعت بيلينغ: "كان للمفوضين دور في إغاثة النازحين اللبنانيين نتيحة الحرب "الإسرائيلية"، حيث دعمنا هؤلاء بكل السبل وفي مناطق الجنوب، سواء بشكل مباشر أو عبر المؤسسات كالصليب الأحمر والدفاع المدني والأمن العام. كذلك حصل دعم مادي مباشر لبعض المحتاجين".

إلى ذلك، استقبل الشيخ الخطيب وفدًا من الرهبنة الأنطونية برئاسة الأب بطرس عازار، يرافقه المدير العام الأب بشارة إيليا، حيث جرى عرض للشؤون العامة.

وشدد الشيخ الخطيب في هذا اللقاء على "ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا في ظل العدوان "الإسرائيلي"".

بدوره، قدم الأب إيليا للشيخ الخطيب كتابَيه بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية قراءة تأويلية" و"قراءة تأويلية من الوثائق النبوية إلى وثيقة الأخوة الإنسانية".

...............

انتهاء / 232