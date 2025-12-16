مقتل 4 عناصر لقوات الأمن السوري بهجوم لداعش الارهابي في إدلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم على دورية تابعة للأمن الداخلي السوري في إدلب شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة شخص آخر.

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الارهابي أمس الإثنين إن عناصره "هاجموا دورية للحكومة السورية المرتدة على طريق معرة النعمان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة خامس وتضرر آليتهم". وأضافت الوكالة أن منفذي الهجوم عادوا إلى مواقعهم سالمين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان مساء أمس الأحد، مقتل 4 من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب محافظة إدلب.

ويوم السبت الماضي، أسفر هجوم لتنظيم داعش على قوات أمريكية وسورية كانت في مهمة مشتركة في تدمر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي وإصابة آخرين، وكذلك إصابة عناصر من القوات السورية.

