تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تُطلق مهرجان عباءتي الخامس لتكريم 4 آلاف طالبة جامعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت فعاليات الحفل المركزي لمهرجان عباءتي الخامس في العتبة العلويّة المقدّسة، بحضور السيد الأمين العامّ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب رؤساء وعمداء عدد من جامعات النجف الأشرف و أساتذة جامعيين، ورؤساء الأقسام في العتبة المقدّسة. وجاء المهرجان ضمن فعاليات أسبوع العفاف الذي ضمّ أكثر من 40 فعالية منها مهرجان عباءتي اليوم الذي يجسّد الهوية والعفة المستلهمة من تعاليم السيدة الزهراء (عليها السلام)، فيما تستعد العتبة لتكريم أربعة آلاف طالبة جامعية مرتديات العباءة في الجامعات العراقية منها أكثر من 2000 طالبة من جامعات النجف الأشرف.