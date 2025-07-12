لاريجاني: الشرق الأوسط الجديد سيكون مقاوماً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مستشار القائد الثورة الاسلامية في إيران، علي لاريجاني، أنّ «طهران صفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فمه»، مشيراً إلى أنّ «الشرق الأوسط الجديد سيكون مقاوماً».

وقال لاريجاني، أمس، إنّ «شرق أوسط جديداً سيتشكّل، وسيكون شرقاً أوسطاً مقاوماً بفضل دماء الشهداء، وذلك رغماً عن الأعداء الذين أرادوه شرقاً أوسطاً ذليلاً ومهاناً».

وأضاف أنّ «فكرة السلام من خلال القوة هي فكرة رجعية اتبعها جميع المتعطّشين للدماء عبر التاريخ، وتقوم على مبدأ: إمّا الاستسلام أو القتال. إنهم يتّبعون هذه النظرية ويعتقدون أنّهم قادرون على تغيير الشرق الأوسط تحت غطائها. لكن، هل استطاعت أميركا حلّ مشكلات أوكرانيا وغزة بهذه النظرية؟ لا. لقد ضربوا وقتلوا، لكن الشعب الفلسطيني لم يستسلم».

وأكد أنّ «هذه النظرية غير مجدية في الشرق الأوسط، وأنّ هؤلاء يسعون إلى فرض الاستسلام على الدول الضعيفة من خلال إثارة الضجيج وممارسة الغطرسة، ووضع اقتصاداتها وسياساتها تحت السيطرة الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنّ «هذه حركة عبثية هدفها إخضاع الدول عبر الضجيج والصخب».