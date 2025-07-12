مسؤولون أمريكيون يؤكدون ان البنتاغون لا يملك أدلّة واضحة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤولين أمريكيين أنّ البنتاغون لم يحسم بعد نتائج عدوانه الجوي على المنشآت النووية الايرانية، والذي نفّذته واشنطن في 22 حزيران/يونيو الماضي.

وأكّد المسؤولون "غياب أدلّة واضحة على تدمير البنية التحتية الحسّاسة بالكامل"، في وقت تتضارب فيه تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن تأثير الضربة على برنامج طهران النووي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الوكالة الأميركية للحدّ من التهديدات العسكرية (DTRA)، المشرفة على تطوير قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، قولهم إنّهم "لا يملكون بيانات تؤكّد نجاح العملية".

وأكّدت مصادر "DTRA" أنّ القنابل قد لا تكون وصلت إلى العمق اللازم لتدمير كامل للمنشآت، ولا توجد مؤشرات تقنية حاسمة على تحقيق الأهداف.

غروسي: إيران ما زالت تحتفظ ببعض قدراتها النووية

من جانبه، صرّح المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنّ إيران لا تزال قادرة على استئناف التخصيب خلال أشهر، على الرغم من تدمير جزء كبير من البنية النووية في منشآت "فوردو، نطنز، وأصفهان".

وأكّد غروسي، في حديث لشبكة "CBS" الأميركية، أنّه لدى إيران "قدرات تقنية لا تزال قائمة في مواقع مختلفة".

تناقض التقديرات الاستخباراتية الأمريكية

في حزيران/يونيو الماضي، كشف تقييم أولي صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية والقيادة المركزية أنّ الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية لم تؤدِّ إلى تدمير البنية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني.

هذا التقرير وصفه موقع إسرائيلي بـأنه "مخيّب للآمال".

لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، عبّرا عن ثقة تامّة، في 25 حزيران/يونيو، بأنّ العدوان دمّر كلياً منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، مشيرين إلى أنّ "المواد النووية لم تُنقل مسبقاً".

.....................

انتهى / 323