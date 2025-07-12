أسوشيتدبرس: الهجوم الإيراني اصاب قبة جيوديسية في قاعدة العديد الجوية بقطر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها أظهرت أنّ الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر ربما أصاب قبّة جيوديسية تحتوي معدّات يستخدمها الأميركيون للاتصالات الآمنة.

وقد بيّنت صور الأقمار الصناعية من "بلانيت لابز بي بي سي" القبّة الجيوديسية الظاهرة في قاعدة "العديد" صباح 23 حزيران/يونيو قبل ساعات قليلة من الهجوم.

وكان الجناح الجوي الاستكشافي 379 التابع لسلاح الجو الأميركي، والذي يعمل انطلاقاً من القاعدة، قد أعلن تركيب هذه القطعة من المعدات بقيمة 15 مليون دولار، والمعروفة باسم "محطة المؤسسة المُحدثة"، عام 2016. وتُظهر الصور طبق استقبال قمر صناعي داخل القبّة المعروفة باسم "قبّة الرادار".

كذلك، تُظهر الصور الملتقطة في 25 حزيران/يونيو، والتي كانت تُنشر يومياً بعد ذلك، أنّ القبّة اختفت، مع ظهور بعض الأضرار في مبنى قريب.

وبحسب الوكالة، من المحتمل أن تكون شظية أو شيء آخر قد ضربت القبّة، ولكن بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بها، فمن المرجّح أن يكون ذلك هجوماً إيرانياً ربما بطائرة من دون طيار تحمل قنابل نظراً إلى الأضرار المرئية المحدودة التي لحقت بالهياكل المحيطة.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن في 23 حزيران/يونيو الماضي استهداف قاعدة "العديد" في قطر بـ"هجوم صاروخي مدمّر وقوي" ضمن عملية "بشارة الفتح"، وذلك رداً على العدوان الأميركي الأخير الذي استهداف 3 منشآت نووية سلمية في إيران.

